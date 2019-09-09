Sendika başkanına muştalı saldırı
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LASTİK İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar hasta ziyaretine gittiği sırada ellerinde muşta olan 2 kişinin saldırısına uğradı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:32 Kaynak: DHA
LASTİK İş Sendikası Kocaeli
Şube Başkanı Yusuf Bayraktar hasta ziyaretine gittiği sırada ellerinde muşta olan 2 kişinin saldırısına uğradı. Yaralanan Bayraktar tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturmada milli kick boksçu A.T. gözaltına alındı, bir kişi ise aranıyor.
Lastik İş Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar, bugün İzmit
'te Kocaeli Devlet Hastanesi
'nde saldırıya uğradı. İki kişi hasta ziyaretine giden Yusuf Bayraktar'a hastane önünde saldırarak muşta ile vurdu. Yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine darbeler alan Yusuf Bayraktar, hastanenin acil servisine kaldırıldı. Polis
olayla ilgili olarak Bayraktar'a saldırdığı iddia edilen milli kick boksçu A.T.'yi gözaltına alırken, bir kişi ise aranıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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