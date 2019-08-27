Son Dakika Haberleri: Sendika başkanına saldıran şahıs tutuksuz yargılanacak
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sendika başkanına saldıran şahıs tutuksuz yargılanacak

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Türk Metal-Sen Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız'a saldırarak yaralanmasına neden olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sendika başkanına saldıran şahıs tutuksuz yargılanacak, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Türk Metal-Sen Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız'a saldırarak yaralanmasına neden olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Olay 23 Ağustos tarihinde İzmit Tepecik Mahallesi Acısu Parkı meykiinde meydana geldi. İddialara göre S.U.E. isimli şahıs, Türk Metal-Sen Kocaeli Şube Başkanı ve Türk-İş Bölge Temsilcisi Yakup Yıldız'a muşta ile saldırdı. Yıldız yaralanmasının ardından ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, S.U.E. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan S.U.E. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesinde muşta ile saldırıyı kabul etmeyen S.U.E., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. - KOCAELİ

Yakup Yıldız, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2 kişinin öldüğü vinç kazası göz göre göre gelmiş
Ölümlü iş kazası yargıda: baret takmalarını söyledim ama dinlemediler Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 16:36:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sendika başkanına saldıran şahıs tutuksuz yargılanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]