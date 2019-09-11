Sendika başkanına saldırı anı kamerada
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KOCAELİ'de, Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar'a saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:40 Kaynak: DHA
KOCAELİ'de, Lastik-İş Sendikası Kocaeli
Şube Başkanı Yusuf Bayraktar'a saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, önceki gün Kocaeli Devlet Hastanesi
'nin bahçesinde meydana geldi. Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hastayı ziyaret etti. Güvenlik kameralarına yansıya görüntülerde Yusuf Bayraktar arkadaşlarıyla birlikte hastaneden çıkarak aracına yöneldiği sırada bir kişi Bayraktar'ın yanında bulunan kişiye omuz vurdu. Yaşanan konuşmanın ardından omuz vuran kişi, Bayraktar'ın arkadaşına yumruk attı. Aynı kişi araya girmek isteyen Yusuf Bayraktar'a da yumruk attı. Saldırganın arkadaşı da koşarak gelerek yumruklar savururken, Yusuf Bayraktar aldığı darbelerle yığıldı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden koşarak kaçtı.
Olayla ilgili ifadesi alınan iki kişi serbest bırakıldı.
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