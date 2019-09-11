Son Dakika Haberleri: Sendika başkanına saldırı anı kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Sendika başkanına saldırı anı kamerada

6 dakika önce

KOCAELİ'de, Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar'a saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sendika başkanına saldırı anı kamerada, System.String[]

KOCAELİ'de, Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar'a saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün Kocaeli Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hastayı  ziyaret etti. Güvenlik kameralarına yansıya görüntülerde Yusuf Bayraktar arkadaşlarıyla birlikte hastaneden çıkarak aracına yöneldiği sırada bir kişi Bayraktar'ın yanında bulunan kişiye omuz vurdu. Yaşanan konuşmanın ardından omuz vuran kişi, Bayraktar'ın arkadaşına yumruk attı. Aynı kişi araya girmek isteyen Yusuf Bayraktar'a da yumruk attı. Saldırganın arkadaşı da koşarak gelerek yumruklar savururken, Yusuf Bayraktar aldığı darbelerle yığıldı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden koşarak kaçtı.

Olayla ilgili ifadesi alınan iki kişi serbest bırakıldı.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Ekrem İmamoğlu siyasi rakibiniz mi?" sorusuna Muharrem İnce'den yanıt: Arkadaşım benim, siyasi akrabam benim
Deneyimli gazeteci Cengiz Aldemir'den Akın Birdal suikastiyle ilgili dikkat çeken anı: Öldü zannettiğim Birdal'ın elinden ödül aldım Cani anne, sakat olabileceğini öğrendiği bebeğini hastanenin 16. katından aşağıya attı Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, İmamoğlu'nu Strasbourg'a davet etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 22:24:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sendika başkanına saldırı anı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]