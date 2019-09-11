Sendika başkanına saldırı anı kameraya yansıdı

LASTİK-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar'a saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay önceki gün, Kocaeli Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hastayı ziyaret etti. Güvenlik kameralarına yansıya görüntülerde Yusuf Bayraktar arkadaşlarıyla birlikte hastaneden çıkarak aracına yöneldiği sırada bir kişi Bayraktar'ın yanında bulunan kişiye omuz vurdu. Yaşanan konuşmanın ardından omuz vuran kişi, Bayraktar'ın arkadaşına yumruk attı. Aynı kişi araya girmek isteyen Yusuf Bayraktar'a yumruklar attı. Saldırganın arkadaşı da koşarak gelerek yumruklar savururken, Yusuf Bayraktar aldığı darbelerle yere yığıldı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden koşarak kaçtı.

Polis olayla ilgili olarak iki kişinin ifadesini aldı. İki kişi, ifadelerinin ardından serbest kaldı.