Sendika Başkanlarından Başkan Tok'a Destek

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a, sendika başkanlarından tam destek geldi.İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok 'un Cumhur İttifakı adayı olarak açıklanmasının ardından gelen destekler devam ediyor. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen destek ziyaretine, sendika başkanlarının Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a yönelik birlik ve beraberlik mesajları damga vurdu.15 sendika mesajının destek ziyareti Samsun İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız , Sağlık-Sen Samsun Şubesi Başkanı İlyas Biçer, Samsun Genç Memur-Sen Başkanı Ali Saral Sarıalioğlu, Büro Memur-Sen Samsun Şubesi Başkanı Mustafa Karabiber , Diyanet-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Murat Akkuş Diyanet Sen 2 Nolu Şube Başkanı Yakup Demirbaş, Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Nurettin Sever, Ulaştırma Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Remzi Arat, Enerji Bir-Sen Şube Başkanı Selahattin Öztürk, Bayındır Memur-Sen Samsun Şube Başkanı İsa Çolak, Eğitim Bir Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Tevfik Yılmaz Demir, Toç Bir-Sen Samsun İl Başkanı Ayhan Akdeniz , Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Songül Kıyak, Kültür Memur-Sen Şube Başkanı Bayram Uzuner ve Engelli Memur-Sen Şube Başkanı Murat Kiper, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u ziyaretlerinde desteklerini açıkladılar.Tok: "İlkadım'ı birlikte inşa ediyoruz"Sendikal faaliyetlerin hem kamu hem de özel sektör çalışanları açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Erdoğan Tok, "Sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla iş birliği içerisinde ortak akıl çerçevesinde İlkadım'da rekor hizmetlere imza attık. Ortak değerimiz İlkadım için birlikte çalışıyoruz. Sendika ve sendikacılık faaliyetleri işveren ile çalışanlar arasında önemli bir görevi üstlenmektedir. Biz de belediye olarak sendikalarla iş birliğimizi en üst seviyede tutuyoruz. Çalışma hayatında gelenekselleşmiş ve köklü bir yapıya sahip sendikal faaliyetlerin sürdürülmesinde üzerimize düşen görevi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.Tok: "5 yılda 255 milyonluk yatırım yaptık"İlkadım'da gerçekleşen örnek proje ve hizmetlerde STK ve sendikalar ile kurulan güçlü birlikteliğin de önemli rol oynadığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlçemizin tüm dinamikleri ile birlikte iş birliği içerisinde olmayı her zaman bir görev olarak bildik. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da milletimize hizmete devam edeceğiz. Partimizin, insan odaklı, güler yüzlü ve dinamik çalışma felsefesini benimseyerek, sistemli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. 5 yılda 255 milyonluk yatırım yaptık. Türkiye 'nin en büyük gençlik merkezi İlkadım'da hayata geçti. Yanı sıra Karadeniz 'in yeni ve en büyük inanç turizmi merkezi olacak Cami ve Külliye projemiz kentin siluetinde yerini aldı. Kentsel dönüşüme örnek yeni belediye hizmet binamız ve yerinde dönüşüme örnek Unkapanı Kültür Merkezimiz hızla yükseliyor. Bunların yanı sıra Derebahçe Sosyal Tesislerimiz sadece İlkadım'a değil Samsun'a büyük katkılar sağlıyor. Gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz 62 çocuk parkı ve 12 spor kompleksi verdiğimiz sözlerinde üzerinde gerçekleşti. Bu hizmetlerin temelinde ise sizlerin desteğine, katkısına, görüşlerine, eleştirilerine hayati derecede önem verdik. Sizlerin dualarına desteğine her zaman güvendik ve güvenmeye devam ediyoruz. Tüm sendika başkanlarıma yaptığınız katkı ve desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN