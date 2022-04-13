SENDİKA BİNASINA KUMAR BASKINI: 3 GÖZALTI, 94 BİN 500 LİRA PARA CEZASI - Son Dakika
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SENDİKA BİNASINA KUMAR BASKINI: 3 GÖZALTI, 94 BİN 500 LİRA PARA CEZASI

13.04.2022 03:01

ADANA'da güvenlik kameralı kumarhaneye dönüştürülen sendika binasına baskın yapan polis, tombala oynattığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına alırken, kumar oynayan 50 kişiye ise 94 bin 500 lira para cezası kesildi.

ADANA'da güvenlik kameralı kumarhaneye dönüştürülen sendika binasına baskın yapan polis, tombala oynattığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına alırken, kumar oynayan 50 kişiye ise 94 bin 500 lira para cezası kesildi. Uzun süre kapıyı açmayan şüphelilerin, tombala kartlarını ve pullarını sakladıktan sonra kendilerini eğitim veriyormuş gibi gösterdikleri belirlendi.

Markez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'deki İnc-İş Sendikası tabelasının asılı olduğu binada tombola usulü kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, binayı takibe aldı. Bu gece yarısı sendika binasında kumar oynatıldığını saptayan ekipler, baskın için harekete geçti.

EĞİTİM SÜSÜ VERMELERİ, YAKALANMALARINI ENGELLEYEMEDİ

Dış kapısı iki kilit ve iki sürgü ile güçlerdirilmiş, güvenlik kamerasıyla izlenen binanın önüne gelen ekipler, şüphelilerden kapıyı açmalarını istedi. Polisi fark eden şüpheliler, tombala pullarını ve kartlarını yan tarafta atıl durumdaki binaya gizleyip, projeksiyondan eğitim videosu açtı. Bir süre sonra polise kapıyı açan şüpheliler, sendika içi eğitim verdiklerini söyleyerek, kendilerini kurtarmaya çalıştı. Çevredeki tüm binalar için arama kararı alan polis, tombala pulları ve kartlarını gizlenmiş halde buldu.

SENDİKA ÜYESİ OLMADIKLARI BELİRLENDİ

Bina içindeki 50 kişinin yapılan kimlik kontrollerinde sendikaya üye olmadıkları belirlendi. Kumar oynadıkları tespit edilen 50 kişiye toplamda 94 bin 500 lira para cezası kesildi. Ayrıca kumar oynamaya gelenlerin üst aramasında ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kumar oynattığı öne sürülen sendika yöneticileri A.D., G.Ö. ve E.A., gözaltına alındı. Sendika binası ise belediye tarafından mühürlendi. (DHA)

SENDİKA BİNASINA KUMAR BASKINI: 3 GÖZALTI, 94 BİN 500 LİRA PARA CEZASI
SENDİKA BİNASINA KUMAR BASKINI: 3 GÖZALTI, 94 BİN 500 LİRA PARA CEZASI
SENDİKA BİNASINA KUMAR BASKINI: 3 GÖZALTI, 94 BİN 500 LİRA PARA CEZASI
SENDİKA BİNASINA KUMAR BASKINI: 3 GÖZALTI, 94 BİN 500 LİRA PARA CEZASI
SENDİKA BİNASINA KUMAR BASKINI: 3 GÖZALTI, 94 BİN 500 LİRA PARA CEZASI
SENDİKA BİNASINA KUMAR BASKINI: 3 GÖZALTI, 94 BİN 500 LİRA PARA CEZASI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SENDİKA BİNASINA KUMAR BASKINI: 3 GÖZALTI, 94 BİN 500 LİRA PARA CEZASI - Son Dakika


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