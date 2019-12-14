Sendika binasına tombala baskını: 101 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sendika binasına tombala baskını: 101 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Sendika binasına tombala baskını: 101 kişiye işlem yapıldı

6 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir sendika binasına jandarmanın düzenlediği tombala baskınında, Kabahatler Kanunu'na göre kumar oynamak ve kapalı alanda sigara içmek suçlarından 101 kişi hakkında işlem yapıldı.

Sendika binasına tombala baskını: 101 kişiye işlem yapıldı, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir sendika binasına jandarmanın düzenlediği tombala baskınında, Kabahatler Kanunu'na göre kumar oynamak ve kapalı alanda sigara içmek suçlarından 101 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara Caddesi üzerindeki Elektrik İşçileri Sendikası binasında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine hareke geçti. Dün saat 16.00 sıralarında, binaya operasyon düzenleyen ekipler, Kabahatler Kanunu'na göre 101 kişi hakkında 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yaptı. Sorumlu başkan Özkan Şahin ise gözaltına alındı. Şahin, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Sendika kasasında bulunan 580 lira para ile tombala malzemelerine el konuldu.


Bornova, Sendika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:45 Kaynak: DHA
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