Son Dakika Haberleri: Sendika Binasına Tombala Baskını

Sendika Binasına Tombala Baskını

30 dakika önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, daha önce de birçok kez kumar oynatıldığı gerekçesiyle baskın yapılan sendika binasına operasyon düzenlendi.

Sendika Binasına Tombala Baskını, System.String[]
İZMİR'in Bornova ilçesinde, daha önce de birçok kez kumar oynatıldığı gerekçesiyle baskın yapılan sendika binasına operasyon düzenlendi. Operasyonda, tombala oynadığı belirlenen 76 kişiye toplam 35 bin 948 TL para cezası kesildi. Sendika Başkanı A.K.S. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara Caddesi Naldöken Mahallesi Mevkisi'ndeki İzmir İnşaat İşçileri Sendikası'na ait binada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün akşam saatlerinde binaya düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 76 kişiye toplam 35 bin 948 TL para cezası kesildi. Binada yapılan aramada, 2 projeksiyon cihazı, 90 tombala topu, 4 bin 200 tombala pulu ve 180 tombala kartı ele geçirildi. Sendika Başkanı A.K.S. hakkında da kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Kapalı alanda sigara içilmesinden dolayı ayrıca 8 bin 531 TL idari para cezası kesildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:20 Kaynak: DHA

İzmir, Sendika, Güncel
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