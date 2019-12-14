Sendika binasına tombala baskını - Son Dakika
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Sendika binasına tombala baskını

6 saat önce

Sendika binasına tombala baskınıİZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan Elektrik İşçileri Sendikası binasına tombala baskını düzenlendi.

Sendika binasına tombala baskını

İZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan Elektrik İşçileri Sendikası binasına tombala baskını düzenlendi. Jandarmanın düzenlediği baskında 101 kişi hakkında kumar oynamak ve kapalı alanda sigara içmek suçlarından işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara Caddesi üzerindeki Elektrik İşçileri Sendikası binasında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine hareke geçti. Dün saat 16.00 sıralarında, jandarmanın düzenlediği operasyonda 101 kişi hakkında 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapılırken, sorumlu başkan Özkan Ş. gözaltına alındı. Şahin, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Sendika kasasında bulunan 580 lira paranın yanı sıra tombala oynamaya yarayan malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sendika binasına tombala baskını

Bornova, Sendika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:38 Kaynak: DHA
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