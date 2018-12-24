Son Dakika Haberleri: Sendika Binasında Kumar Oynayanlar Suçüstü Yakalandı

Sendika Binasında Kumar Oynayanlar Suçüstü Yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde sendika binasında kumar oynatıldığını tespit eden jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Sendika Binasında Kumar Oynayanlar Suçüstü Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde sendika binasında kumar oynatıldığını tespit eden jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 93 zanlıya idari para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Naldöken semtinde bulunan bir sendika binasında kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Sendika binasında yapılan aramalarda bir adet fan makinesi, bir adet projeksiyon cihazı, 1 adet ses yayın cihazı, 13 bin adet tombala pulu ve 167 adet tombala kartı ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda tombala oynayan 93 şahsa idari para cezası kesildi. Sendika başkanı A.K.S. hakkında ise kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Aynı binaya daha önce operasyon düzenlendiği de belirtildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:29 Kaynak: İHA

Jandarma, İzmir, Sendika, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evde Ölü Bulunan 3 Kardeşin Dayısı: Sobadan Şüpheleniyoruz Evinden Sarı Yelek Çıkan Öğretmenin Karısı, Kendisini "Çevreciyim" Diyerek Savundu

Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Soruşturmaya AK Parti'den İlk Yorum Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 15:56:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sendika Binasında Kumar Oynayanlar Suçüstü Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]