Sendika Şube Başkanı İfadesinin Ardından Serbest Kaldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bugün öğle saatlerinde gözaltına alınan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış, ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bugün öğle saatlerinde gözaltına alınan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış, ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı.



27 Mart gecesi, Başkan Bakıcı aleyhinde karalama kampanyası yapmak için ilçede gece yarısı dağıtıldığı tahmin edilen broşürlerle ilgili polis inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü kapsamında yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alıarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Akış, burada alınan ifadesinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakıldı.



Akış sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında ifademe başvuruldu. Hakkımda herhangi bir gözaltı kararı yoktur" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bilecik'te 2 Katlı Kerpiçten Ev Tutuştu, Alevler Yandaki Eve Sıçradı

CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı

Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı

Tunç Soyer'in En Az Oy Aldığı Köyü Ziyaret Etmesi, Akıllara Melih Gökçek'in Paylaşımını Getirdi