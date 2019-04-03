Son Dakika Haberleri: Sendika Şube Başkanı İfadesinin Ardından Serbest Kaldı

Sendika Şube Başkanı İfadesinin Ardından Serbest Kaldı

41 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bugün öğle saatlerinde gözaltına alınan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış, ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı.

Sendika Şube Başkanı İfadesinin Ardından Serbest Kaldı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bugün öğle saatlerinde gözaltına alınan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış, ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı.

27 Mart gecesi, Başkan Bakıcı aleyhinde karalama kampanyası yapmak için ilçede gece yarısı dağıtıldığı tahmin edilen broşürlerle ilgili polis inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü kapsamında yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alıarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Akış, burada alınan ifadesinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

Akış sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında ifademe başvuruldu. Hakkımda herhangi bir gözaltı kararı yoktur" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:53 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bozüyük, Bilecik, Güncel
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