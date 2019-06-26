Son Dakika Haberleri: Sendika temsilcilerinden genel Sekreter Tazeaslan'a ziyaret
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Sendika temsilcilerinden genel Sekreter Tazeaslan'a ziyaret

21 dakika önce

Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran ve Hatay şubesi yönetim kurulu üyeleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Tazeaslan'ı ziyaret etti.

Sendika temsilcilerinden genel Sekreter Tazeaslan'a ziyaret, System.String[]

Büyükşehir'in genel sekreterlik görevini sürdüren Tazeaslan'a nezaket ziyaretinde bulunan sendika temsilcileri, başarı dileklerini iletti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tazeaslan da, işçi haklarının korunması için büyük sorumluluk üstlenen sendika temsilcilerinin nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:40 Kaynak: Bültenler
Sekreter, Sendika, Güncel
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