Son Dakika Haberleri: Sendika temsilcilerinden İHA'ya ziyaret
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Sendika temsilcilerinden İHA'ya ziyaret

32 dakika önce

Erzincan'da bazı sendika temsilcileri İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sendika temsilcilerinden İHA'ya ziyaret, System.String[]
Erzincan'da bazı sendika temsilcileri İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Memur-Sen İl Temsilcisi Nebi Gül ile Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Harun Mutlu'nun nezaket ziyaretinde ülke gündemindeki konular ve sendikal faaliyetler konuları görüşüldü.

İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getirerek konuklarına teşekkür etti. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:17 Kaynak: İHA
Memur Sen, İhlas Haber Ajansı, Erzincan, Sendika, Güncel
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