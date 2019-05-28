Sendika temsilcilerinden İHA'ya ziyaret
32 dakika önce
Erzincan'da bazı sendika temsilcileri İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:17 Kaynak: İHA
'da bazı sendika temsilcileri İhlas Haber Ajansı
(İHA) Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Memur-Sen
İl Temsilcisi Nebi Gül ile Hizmet İş Sendikası
Şube Başkanı Harun Mutlu'nun nezaket ziyaretinde ülke gündemindeki konular ve sendikal faaliyetler konuları görüşüldü.
İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getirerek konuklarına teşekkür etti. - ERZİNCAN
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