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Sendika üyelerinden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem - Son Dakika

Sendika üyelerinden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem

16.02.2022 14:01
Sendika üyelerinden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem

Belediye-İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, tüm üyeler için ek zam talebinde bulunduklarını söyledi.

Belediye-İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, tüm üyeler için ek zam talebinde bulunduklarını söyledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan sendika üyelerine seslenen Azak, insanca yaşamaya yetecek bir ücret istediklerini belirterek, hayat pahalılığının sebebinin kendilerinin olmadığını, krizin bedelinin sendika üyelerine ödetilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

"Yaşanan sıkıntılardan sadece halkımız değil, milyonlarca insanımıza, maliyetinde veya maliyetin de altında ucuz ulaşım, ucuz ekmek ve ucuz su hizmeti sunan binlerce üyemizin çalıştığı başta Büyükşehir, Odunpazarı, Tepebaşı belediyeleri olmak üzere örgütlü olduğumuz tüm belediyelerde mali olarak olumsuz etkilendiğinin farkındayız" diyen Azak, şunları söyledi:

"Bir tarafta asgari geçimi bile sağlamaktan uzak ücret, diğer tarafta da kıdemli işçi ile kıdemsiz işçi arasındaki ücret dengesinin alt üst olması, ücret adaletsizlikleri işyerlerimizde çalışma barışını bozmuştur. Biz emekçileriz. Aldığımız ücretle, günü kurtarmaya, hayatımızı devam ettirmeye çoluk çocuğumuza bakmaya çalışıyoruz. Belediye emekçileri olarak bizim için bu yoksulluk sürdürülebilir değildir. Belediye yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmeler maalesef sonuçsuz kalmıştır. Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şubesi olarak Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerine ve örgütlü olduğumuz ilçe belediyelerine diyoruz ki, yapılması gereken açıktır. Var olan, yoksulluğu adaletsizliği ortadan kaldırmanın, tüm belediye emekçilerinin geçim derdi olmadan daha verimli hizmet üretmesinin yolu, enflasyona ezdirmeden ayrımsız tüm üyelerimiz için ek ücret artışıdır."

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Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı, Eskişehir, Sendika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sendika üyelerinden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem - Son Dakika


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