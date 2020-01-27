Sendika ve şirket adı altındaki işletmelerde kumara 192 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sendika ve şirket adı altındaki işletmelerde kumara 192 bin lira ceza - Son Dakika

Sendika ve şirket adı altındaki işletmelerde kumara 192 bin lira ceza

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sendika ve şirket adı altında faailiyet gösteren kumarhaneye yapılan operasyonda, 157 kişi suçüstü yakalandı.

Sendika ve şirket adı altındaki işletmelerde kumara 192 bin lira ceza, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sendika ve şirket adı altında faailiyet gösteren kumarhaneye yapılan operasyonda, 157 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayanlara toplam 192 bin 325 TL para cezası kesilirken, gözaltına alınan 5 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi'nde, sendika ve şirket adı altında işletilen kumarhaneye polis operasyon düzenledi. Operasyonda, 384 adet pul, 230 adet tombala kart ve 1 adet video kayıt cihazı ele geçirildi. Kumar oynarken yakalanan 157 kişiye ise Kabahatler Kanunu'ndan toplam 192 bin 325 TL cezası kesildi.

Sendika ve şirket yetkilisi 5 şüpheli ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan polis, bir kahvehanede dijital kumar makinesi ele geçirdi. Makine içerisinde 323 TL madeni para olduğu belirlenirken kahvehane sahibi hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.


- Tarsusmersin
Sendika, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:23 Kaynak: DHA
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