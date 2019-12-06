Sendika yöneticilerinden Rektör Coşkun'a ziyaret

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Güven Sendikası il temsilcisi Ali Sayıner ve yardımcısı Gökhan Sanduk, sendikanın Bayburt Üniversitesi yönetimi ve temsilcisi ile birlikte Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.



Bayburt Üniversitesinde görev yapan güvenlik personelinin istek ve ihtiyaçlarının da dile getirildiği ziyarette, işbirliği konuları ve sendikalaşmanın önemine değinildi.



Rektör Coşkun, demokrasilerin bel kemiğini oluşturan, sivil toplum bilincinin önemli temsilcileri olan sendikaların, işlem alanlarının genişletmesinin altını çizdi.



Bayburt Üniversitesinde görev yapan güvenlik personelinin istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteklerin sağlanacağını belirten Rektör Coşkun, sendika yöneticilerine ve temsilcilerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.



Sendika yöneticileri ise Rektör Coşkun'a misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini sunarak sosyal kenetlenmenin, birlik ruhuna olumlu katkılar yapacağını dile getirdiler. - BAYBURT