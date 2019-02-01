Son Dakika Haberleri: Sendika Yöneticisinden Üyelere Ziyaret

Sendika Yöneticisinden Üyelere Ziyaret

1 saat önce

Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, sendika üyesi çalışanları ziyaret etti.

Sendika Yöneticisinden Üyelere Ziyaret, System.String[]
Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, sendika üyesi çalışanları ziyaret etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, üyeleri iş yerlerinde ziyaret eden Demircioğlu, hafta içi genel merkez tarafından Ankara'da düzenlen 41. kuruluş yıl dönümü programlarına ve Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katılarak, Niğde'deki üyelerin istek ve sorunlarını ilettiğini belirtti.

Enflasyon farkının maaşlara yansıtılması konusunda sendika olarak toplanan dilekçeleri genel merkeze ilettiğini aktaran Demircioğlu, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin sorunları ve istekleriyle hemhal olma yolunda gayretle sendikal faaliyetlerimiz sürmektedir. Niğde'de sendikacılık Hizmet-İş ile başka bir boyut kazandı. İşçi arkadaşlarımıza sorulmayan hatırlar, verilmeyen selamlar, bizlerin kazandırdığı anlayışla değişti. Bu da güzel bir gelişme. Taklitler aslını yaşatır ama biz taklit değil, takdir edilme derdindeyiz. Takdir de üyelerimizindir. Sabahın ilk ışıklarında uyanıp rızıklarını kazanmak için çalışmaya başlayan emekçilerimizi ziyaret ederek sohbet ettik, hayırlı işler diledik. Kışın soğuğunda, yazın sıcağında hep sokaklarda emekçiler var. Allah yar ve yardımcıları olsun. "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:30 Kaynak: AA

Niğde, Hizmet İş Sendikası, Sendika, Güncel
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