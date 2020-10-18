Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bir süre önce korona virüse yakalanarak tedavi altına alınan Tahir Horoz(89), tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düşerek bugün hayatını kaybetti. Tahir Horoz, Hacılar Camikebir'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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