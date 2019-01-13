Son Dakika Haberleri: Sendikacılar, Yunanistan Devlet Televizyonunu Canlı Yayında Bastı

Sendikacılar, Yunanistan Devlet Televizyonunu Canlı Yayında Bastı

32 dakika önce

Yunanistan devlet televizyonu ERT, haber bülteni sürerken Eğitim Sendikası üyeleri tarafından basıldı.

Sendikacılar, Yunanistan Devlet Televizyonunu Canlı Yayında Bastı, System.String[]
Yunanistan devlet televizyonu ERT, haber bülteni sürerken Eğitim Sendikası üyeleri tarafından basıldı.

Yunanistan'da dün akşam, hükümetin hazırladığı öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısına itiraz eden bir grup öğretmen, devlet televizyonu ERT merkez binasını haber bülteni yayınlandığı sırada bastı. Eğitim Sendikası üyeleri, haber bülteninde taleplerinin yayınlanmasını talep etti. ERT televizyonu, yayına 10 dakika ara verip, aranın ardından sendika üyelerinin taleplerini canlı olarak yayınladı.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:58 Kaynak: İHA

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