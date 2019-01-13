Sendikacılar, Yunanistan Devlet Televizyonunu Canlı Yayında Bastı
32 dakika önce
Yunanistan devlet televizyonu ERT, haber bülteni sürerken Eğitim Sendikası üyeleri tarafından basıldı.
Yunanistan
devlet televizyonu ERT, haber bülteni sürerken Eğitim Sendikası üyeleri tarafından basıldı.
Yunanistan'da dün akşam, hükümetin hazırladığı öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısına itiraz eden bir grup öğretmen, devlet televizyonu ERT merkez binasını haber bülteni yayınlandığı sırada bastı. Eğitim Sendikası üyeleri, haber bülteninde taleplerinin yayınlanmasını talep etti. ERT televizyonu, yayına 10 dakika ara verip, aranın ardından sendika üyelerinin taleplerini canlı olarak yayınladı.
Öğretmenler, atama sistemine karşı grevlerine yarın da devam edeceklerini açıkladı. - ATİNA
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:58 Kaynak: İHA
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