Sendikacıların Ankara Yürüyüşünün 28. Yılı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, madencilerin 1990'da başladıkları grevin ardından Ankara'ya yürüyüşün 28. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, madencilerin 1990'da başladıkları grevin ardından Ankara'ya yürüyüşün 28. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Demirci, mesajında 4 Ocak tarihinin, maden ocakları, demir-çelik fabrikaları, enerji sektörünün yanı sıra Türkiye sanayisinin üretim kültürünü hedef alan ve uluslararası şirketlerin çıkarlarını koruyan politikalara karşı maden işçilerinin ve Zonguldak bölge halkının verdiği mücadelenin ülke sınırlarını aştığı gün olduğunu belirtti.



Maden işçileri öncülüğünde, başta madenci eşleri ve çocukları olmak üzere Zonguldak halkının 35 gün boyunca Zonguldak caddelerinde ve sendika genel merkezi önünde haklı taleplerini dile getirdiğini ifade eden Demirci, şunları kaydetti:



"Madenciler, hak ve demokrasi mücadelesinde işçi sınıfı tarihine altın bir sayfa eklemiştir. 1994 yılında 5 Nisan kararlarıyla tekrar bazı maden ocaklarının kapatılması gündeme getirildiğinde maden işçileri ve bölge halkı aynı duyarlılıkla tepki göstermiş ve dönemin hükümeti tarafından kararlar geri çekilmiştir. 1990'da yaşadığımız örnek grevin ve 4-8 Ocak 1991 tarihlerinde sesimizi dünyaya duyurduğumuz Büyük Yürüyüşün öncüsü Rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer'i şükranla anıyor, mücadeleye katkı yapan herkese saygılarımızı sunuyorum. Maden şehitlerimize ve terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

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