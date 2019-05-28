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Sendikadan, Başkan Maçoğlu'na tepki

1 saat önce

BELEDİYE ve Özel İdareler Birliği Sendikası Tunceli Şubesi Başkanı Taylan Aydoğdu, Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kayyum yönetimi döneminde işe alınan personele baskı yaptığını iddia ederek tepki gösterdi.

Sendikadan, Başkan Maçoğlu'na tepki, System.String[]
BELEDİYE ve Özel İdareler Birliği Sendikası Tunceli Şubesi Başkanı Taylan Aydoğdu, Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kayyum yönetimi döneminde işe alınan personele baskı yaptığını iddia ederek tepki gösterdi. 
Tunceli Belediyesi önüne bir araya gelen Belediye ve Özel İdareler Birliği Sendikası üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasında, Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun belediye personeline baskı yaptığını iddia etti. Sendikanın Tunceli Şube Başkanı Taylan Aydoğdu, Maçoğlu'nun 31 Mart seçimleri öncesinde ' Söz, yetki, karar halkın' diyerek şeffaf belediyecilik yapacağı sözünü verdiğini hatırlatarak, bunu yansıtmadığını söyledi. Aydoğdu, kayyum döneminde alınan belediye personeline Maçoğlu tarafından baskı yapıldığını savunarak, "Tunceli Belediye Başkanı yaptığı söylemi unutmuş, tek sermayesi emeği ve tek derdi ekmek olan bazı belediye çalışanlarına 'kayyumun adamları', 'kayyum döneminde işe alınmış', 'AK Parti'li' gibi damga vuruyor. Belediye temizleniyor söylemi adı altında tam bir ötekileştirme politikası izlenerek psikolojik baskılar başlamış, görev değişikliği adı altında belediye çalışanlarına 'mobbing' yapılmaya başlanmıştır. İlk olarak cemevinde çalışan bir Alevi dedesi park ve bahçelerde temizlik işlerine verilmiştir. Tunceli Belediyesi'nde tabii olan hak arayışı ideolojik hedeflere kurban edilmiş, çalışma hayatının huzuru kaçırılmış. Belediyedeki uygulamalar tam anlamıyla psikolojik baskıya dönüşmüş, hak arama mücadelesi veren belediye çalışanlarına 'mobbing' uygulanmaya başlanmış, hasta oldukları için verilen doktor raporları bile sorgulanır olmuştur" dedi.

 


- Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:32 Kaynak: DHA
Söz, Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi, Tunceli, Politika
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