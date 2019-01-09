Sendikadan İZBAN greviyle ilgili açıklama
11 dakika önce
Demiryol-İş İzmir Şubesi tarafından, "1 aydır her türlü suçlamayla mücadele ettik, her türlü iftiraya maruz kaldık ama yılmadık ancak ülkemizin mevcut yasaları maalesef direnişimizi bitirmiş durumda.
Demiryol-İş İzmir
Şubesi tarafından, "1 aydır her türlü suçlamayla mücadele ettik, her türlü iftiraya maruz kaldık ama yılmadık ancak ülkemizin mevcut yasaları maalesef direnişimizi bitirmiş durumda." açıklaması yapıldı. Açıklamada, sendika başkanı tarafından maddi yardım yapıldığı da ifade edildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:25
Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim
İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı
Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı
Erkek Çocukları Öpüştüren Sosyal Medya Fenomeni, Kendini Savundu: Her Şey Kurguydu