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Sendikadan meclise borçlanma teşekkürü

1 saat önce

Tüm Yerel Sen Adana Şube Başkanı Semiha Soylugan tarafından Başkan Zeydan Karalar'a 169 milyon lira borçlanma yetkisi veren Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine birer karanfil verildi.

Sendikadan meclise borçlanma teşekkürü, System.String[]

Tüm Yerel Sen Adana Şube Başkanı Semiha Soylugan tarafından Başkan Zeydan Karalar'a 169 milyon lira borçlanma yetkisi veren Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine birer karanfil verildi.


Meclis çalışmalarına başlamadan önce Tüm Yerel Sen Adana Şube Başkanı Semiha Soylugan kısa bir konuşma yaparak borçlanma yetkisi verdikleri için işçiler adına teşekkür etti ve daha sonra tüm meclis üyelerine, meclis görevlilerine ve basın mensuplarına birer karanfil takdim etti.


AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı da, "İnşallah tüm alacaklarınızın tamamı ödenir" dileğinde bulundu.


Başkan Zeydan Karalar'ın katılmadığı Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, katipler Cemal Demirdağ ve Yusuf Arısoy tarafından açıldı.


Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı mecliste teklifler ilgili komisyonlara, komisyon kararları da geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.


Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına yarın saat 14.30'da devam edecek. - ADANA

Zeydan Karalar, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:47 Kaynak: İHA
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