Sendikalar, 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika
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Sendikalar, 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

7 saat önce

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı sendikalar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, farklı saatlerde küçük gruplar halinde, Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktıktan sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Sendikalar, 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı, System.String[]

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı sendikalar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, farklı saatlerde küçük gruplar halinde, Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktıktan sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (Hak-Sen), Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen), DİSK Nakliyat İş Sendikası ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla farklı saatlerde küçük gruplar halinde Kazancı Yokuşu'na geldi.

Sendika üyeleri, 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktıktan sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Burada bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Onar kişiden oluşan gruptakilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat ederek maske ve eldiven taktığı görüldü.

Cumhuriyet Anıtı önünde konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 43 yıl önce burada 34 insanın öldürüldüğünü, 136 kişinin de yaralandığını hatırlatarak, "Aradan 43 yıl geçti hala failleri bulunmadı. 1977'yi kim yaptıysa 12 Eylül'ü de onlar yaptı. 12 Eylül'ü kim yaptıysa 15 Temmuz'u da onlar yaptı." dedi.

Atalay, dünyanın ve Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile karşı karşıya kaldığını, bundan dolayı sınırlı sayıda insanla bu kutlamayı yaptıklarını belirterek, bu yılki 1 Mayıs'ı sağlık çalışanlarına ithaf ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin bazı sıkıntıları ve problemleri olduğunu anlatan Atalay, şöyle konuştu:

"Bu salgının sona ermesinden sonra içinde bulunduğumuz bu sorunların çözümü için ülkeyi yönetenlerden bir an evvel çalışma bekliyoruz. Bu işten çıkarmalarla ilgili olumlu gelişmeler oldu ama yeterli değil. İş verenlerimiz ücretsiz izin hakkını kullanmaya devam ediyorlar. Bir an evvel bundan vazgeçmeleri lazım. Kısa çalışma ödeneğine başvurmalarını talep ediyoruz."

Öte yandan bazı CHP ve HDP milletvekilleri de Taksim Cumhuriyet Anıtı önüne gelerek DİSK'in çelengini sundu. HDP milletvekili Oya Ersoy, burada DİSK, KESK, TMMOB,TTB adına ortak basın açıklamasını okudu.

Cumhuriyet Anıtı, Kazancı Yokuşu, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 01:32 Kaynak: AA


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