Sendikalar 1 Mayıs'ta Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika

Feridun AÇIKGÖZ - Buğra BENLİOĞLU - İbrahim MAŞE/ - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı sendikalar sabah saatlerinde Taksim Meydanı'ndaydı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TBB), Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, HAK-İŞ, HAKSEN, Sağlık Hizmetleri Sendikası, Sivil Memurlar Sendikası ve TÜRK-İŞ sırasıyla meydana gelerek Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuyan sendika üyeleri, 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganları attı ve bildiri okudular. Anıta çelenk bırakılmasının ardından sendika üyeleri Kazancı Yokuşu'na karanfiller bıraktı.

"HEPİMİZİN BİR MAYIS'I KUTLU OLSUN"