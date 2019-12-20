Sendikalar: 2 bin 578 liradan geri adım atmayacağız - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sendikalar: 2 bin 578 liradan geri adım atmayacağız - Son Dakika

Sendikalar: 2 bin 578 liradan geri adım atmayacağız

6 saat önce

Ankara'da, 2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısı öncesi bir araya gelen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) temsilcileri ortak açıklama yaptı.

Sendikalar: 2 bin 578 liradan geri adım atmayacağız, System.String[]

Ankara'da, 2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısı öncesi bir araya gelen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) temsilcileri ortak açıklama yaptı. Açıklamada, 2 bin 578 liranın altında bir rakamın değerlendirilmeyeceği belirtildi.

Türk-İş Genel Merkezinde düzenlenen değerlendirme toplantısına; Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız katıldı. Toplantı sonrası Nazmi Irgat, üç sendika adına ortak basın açıklamasını okudu. Asgari ücretin insan onuruna yakışır bir seviyede belirlenmesi gerektiğini savunarak, bunu talep ettiklerini söyleyen Irgat, "Asgari ücret tespit komisyonu şimdiye kadar üç toplantı gerçekleştirdi. Maalesef görüşmeler asgari ücret konusunda iyimser olmamızı mümkün kılamıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verileri beklentimizin çok altında olması nedeniyle iyimser olamıyoruz" diye konuştu.

'2 BİN 578 LİRANIN ALTINDA BİR RAKAMI DEĞERLENDİRMEYİZ'

Asgari ücret konusunda daha önce Türk-İş'in açıkladığı, bir kişinin yaşam maliyeti olan 2 bin 578 liradan geri adım atmayacaklarını vurgulayan Irgat, "2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla, bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı, bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif edilmedi" dedi.

Bu rakamın altında bir rakam gelirse sokağı da kapsayan ortak bir tavırlarının ne olacağı sorusuna cevap veren Irgat, "Bakanlığın açıklamasından sonra elbette olacak, o rakamın altında ki bir karara katılmayacağımızı ortak olarak deklare ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haluk KARAASLAN/ANKARA,


Asgari Ücret, Türk İş, Hak İş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversite öğrencisi, Mansur Yavaş'a söyledikleriyle salondan büyük alkış topladı
Son dakika: Erdoğan'dan asgari ücret görüşmeleriyle ilgili ilk açıklama: Jestimizi yaparız Milli Eğitim Bakanlığı Ankara'daki darp iddiası için soruşturma başlattı Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü

Son Dakika Haberleri
19:50 ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması Açıklaması - Son Dakika
19:48 HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan TEMSA'ya ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
19:48 Çanakkale'yi dalış turizmi merkezi yapacak projenin protokolü imzalandı - Son Dakika
19:46 Deprem uzmanı Moriwaki: "Alınacak tedbirlerle deprem hasarı yüzde 70 azaltılabilir" - Son Dakika
19:46 DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:55:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sendikalar: 2 bin 578 liradan geri adım atmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]