Sendikalar asgari ücrette 2 bin 578 liranın altında bir teklifi kabul etmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sendikalar asgari ücrette 2 bin 578 liranın altında bir teklifi kabul etmeyecek - Son Dakika

Sendikalar asgari ücrette 2 bin 578 liranın altında bir teklifi kabul etmeyecek

6 saat önce

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarının temsilcileri, asgari ücret görüşmelerinde 2 bin 578 liranın altında bir rakamı değerlendirmeye almayacaklarını belirtti.

Sendikalar asgari ücrette 2 bin 578 liranın altında bir teklifi kabul etmeyecek, System.String[]

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarının temsilcileri, asgari ücret görüşmelerinde 2 bin 578 liranın altında bir rakamı değerlendirmeye almayacaklarını belirtti.


Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde rakamı belirleme çalışmaları devam ederken, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarının temsilcileri 2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını değerlendirmek üzere ortak bir basın açıklaması yaptı. Sendikaları temsilen konuşan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, ortak kararları neticesinde 2 bin 578 liranın altında bir rakamı değerlendirmeye almayacaklarını belirtti. Asgari ücret alarak yaşamlarını sürdürmeye çalışanların beklentilerinin karşılanması gerektiğini söyleyen Irgat, "Geçim şartları giderek ağırlaşmıştır. Resmi enflasyon ile halkın enflasyonu arasındaki fark açılmıştır. Korunması gereken işçidir, işçi ailesidir. Sosyal devlet ve sosyal adalet öncelikle asgari ücret uygulamasında hayat bulmalıdır. İnsanların maruz kaldığı işsizlik asgari ücreti düşük belirlemenin gerekçesi yapılmamalıdır" diye konuştu.


Türkiye rekabet şartlarının sadece düşük ücret politikasıyla sürdürülemeyeceğini aktaran Irgat, "Gelişmiş ülkelerde asgari ücret gerçekten semboliktir. Çalışanlar içinde asgari ücretli olanın oranı yüzde 5 ile 7 arasında değişmektedir. Oysa Türkiye'de ücretli ve yevmiyelilerin önemli bir kısmı asgari ücret ve buna yakın düzeyde gelire sahiptir. İşçinin emeği ve birikimine yönelik uygulamalardan artık vazgeçilmelidir. Asgari ücret kadar bir gelirin vergi dışı bırakılması tüm emek örgütlerinin ortak talebidir. Ülkede sağlanan refah artışı asgari ücretliye verilmemiştir. Konuştuğumuz en az ücrettir, taban ücrettir. Halen geçerli olan asgari ücretin bekar bir işçi için günlük net 67 lira 36 kuruş olduğu dikkate alınmalıdır" ifadelerini kullandı.


Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Irgat, net ücrete ilişkin sorulara, "Türk-İş'in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam maliyetinin daha önce 2 bin 578 lira olduğunu ifade etmiştik. 2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla bu 2020 için geçerli olacağı için bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı, bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif etmedi" yanıtını verdi. - ANKARA

Asgari Ücret, Türk İş, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sendikaların asgari ücret teklifi 2.578 lira
Son dakika: Erdoğan'dan asgari ücret görüşmeleriyle ilgili ilk açıklama: Jestimizi yaparız Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor

Son Dakika Haberleri
20:40 Kocaeli adalet komisyon başkanı'nı kandırmaya çalışırken tutuklandı - Son Dakika
20:40 Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı - Son Dakika
20:40 Kocaeli'de hakimin dikkati sahte unvan kullanan şüpheliyi yakalattı - Son Dakika
20:38 Silivri'de kafe ve restoranlarda tütün ürünleri denetimi yapıldı - Son Dakika
20:36 Çanakkale'yi dalış turizmi merkezi yapacak projenin protokolü imzalandı - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika
19:50 ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik açıklaması: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 20:46:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sendikalar asgari ücrette 2 bin 578 liranın altında bir teklifi kabul etmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]