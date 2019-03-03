Son Dakika Haberleri: Sendikalar Doğubayazıt'ta Bir Araya Geldi

Sendikalar Doğubayazıt'ta Bir Araya Geldi

1 saat önce

Memur-Sen Ağrı İl Temsilciliğince Doğubayazıt ilçesinde teşkilat buluşmaları programı düzenlendi.

Sendikalar Doğubayazıt'ta Bir Araya Geldi, System.String[]
Memur-Sen Ağrı İl Temsilciliğince Doğubayazıt ilçesinde teşkilat buluşmaları programı düzenlendi.


Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı 11 sendikanın katılımıyla bir restoranda düzenlenen istişare toplantısında konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Süleyman Gümüşer, konfederasyon olarak milli iradenin en büyük temsilcilerinden biri olduklarını söyledi.

Gümüşer, Türkiye'nin yeniden inşası ve ihyasına Memur-Sen olarak çok büyük katkılar sunduklarını belirterek, "Bence artık ecdadımızın kadim sancağı olan Doğubayazıt ilçesinden bir tane daha İshak Paşa çıkması gerekiyor. Çünkü bu şehir tarihte bu şekilde ayağa kalktı. Doğubayazıt'ın artık ideolojiden arındırılmış, sadece hizmet anlayışıyla yönetilerek kalkınması gerekiyor." diye konuştu.

AK Parti'nin Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Eryılmaz ise geliştirdiği projelerle Doğubayazıt Belediye Başkanlığına talip olduğunu ifade ederek, "Ben inşallah Belediye Başkanı olacağım. Benim gayem ekonomik sıkıntıların çözümüne yönelik projeler olacak." dedi.

Toplantıya, Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar, sendika temsilcileri, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:36 Kaynak: AA

Ağrı, Memur Sen, Doğubeyazıt, Güncel
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