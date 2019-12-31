Sendikalardan AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sendikalardan AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'na ziyaret - Son Dakika

Sendikalardan AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'na ziyaret

6 saat önce

Birlik Haber-Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Taş ve Toç Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Murat Kuzkale, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu ziyaret etti.

Sendikalardan AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'na ziyaret, System.String[]

Birlik Haber-Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Taş ve Toç Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Murat Kuzkale, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini ifade eti.

Başkan Çopuroğlu, birçok dernek, sendika, vakıf ve buna benzer faaliyet gösteren kuruluşların önemli hizmetler yerine getirdiklerini, bu hizmetleri yerine getirirken halkla direkt irtibatlı olan STK'ların sayısının da her geçen gün arttığına işaret etti.

AK Parti olarak STK'ların sayısının artması ve onlarında hizmetlerini önemsediklerine vurgu yapan Çopuroğlu, "Bugüne kadar partimizi ziyaret etmek isteyen bütün STK'larımıza kapılarımızı sonuna kadar açtık. Onların faaliyetleri ve hizmetleri noktasında da katkılar sunmaya çalıştık. Bundan sonrası içinde aynı anlayış ve davranış içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Taş, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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