Son Dakika Haberleri: Sendikalardan Oluşan Paralel Yapıya Müsaade Etmeyeceğiz"

Sendikalardan Oluşan Paralel Yapıya Müsaade Etmeyeceğiz"

14 dakika önce

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Hakkaniyetli bir sistem oluşturma zorunluluğumuz var. Devletin içinde, kamunun içinde sendikalardan oluşan paralel bir yapıya asla müsaade etmeyeceğiz.

Sendikalardan Oluşan Paralel Yapıya Müsaade Etmeyeceğiz
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Hakkaniyetli bir sistem oluşturma zorunluluğumuz var. Devletin içinde, kamunun içinde sendikalardan oluşan paralel bir yapıya asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Kahveci, Türk Sağlık-Sen Samsun Şubesinin ev sahipliğinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen toplantıda, devletin kurumlarına yapılan müdür atamalarının ehil insanlardan oluşması gerektiğini söyledi.

Kamuda ehil ve liyakatla adaleti öne çıkaracak yönetici atama usul ve esaslarını hükümet yetkilileriyle birlikte yapabileceklerini anlatan Kahveci, "Artık, 'Senin adamın, benim adamım, senin sendikan, benim sendikam' davasının önüne geçelim. Türkiye bunu taşıyabilecek süreçte değil. İşte 2016'da yaşadığımız hain darbe girişimi var. Bu adamlar devletin bütün imkanlarını nasıl ele geçirdiler. Sonra geldiler, devletimizin, milletimizin, ülkemizin geleceğine kastettiler. Öyleyse bizim hakkaniyetli bir sistem oluşturma zorunluluğumuz var. Devletin içinde, kamunun içinde sendikalardan oluşan paralel bir yapıya asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Bilgiyi ve tecrübeyi öne çıkartacak bir sisteme ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Kahveci, "Eğer böyle yapmazsak çalışanın umutlarını tüketmiş oluruz. Çalışan insanlar kendi bilgi, beceri ve birikimiyle yönetici olma şansını görmezse motivasyonları düşer. Biz 21. yüzyılın Türkiye'sini hedeflere taşıyacaksak, devletteki yapılanmayı sağlıklı bir düzene oturtmamız lazım. Hiçbir unsurun devletin içerisinde güç oluşturmasına asla müsaade etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kahveci, hükümetten memurlar için ek zam isteğinde bulunduklarını da kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:49 Kaynak: AA

Samsun, Önder Kahveci, Türkiye Kamu Sen, Türkiye, Güncel
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