Sendikalardan ortak asgari ücret açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sendikalardan ortak asgari ücret açıklaması - Son Dakika

Sendikalardan ortak asgari ücret açıklaması

6 saat önce

Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri devam ederken, ortak bir açıklama yapan sendikalar asgari ücrette 2 bin 578 liranın altında bir rakamı değerlendirmeyeceklerini belirtti.

Sendikalardan ortak asgari ücret açıklaması, System.String[]

Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri devam ederken, ortak bir açıklama yapan sendikalar asgari ücrette 2 bin 578 liranın altında bir rakamı değerlendirmeyeceklerini belirtti.


Asgari ücret belirleme çalışmalarında üç görüşme geride kaldı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarından temsilciler, 4'üncü toplantı öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını değerlendirmek üzere Türk-İş ev sahipliğinde bir araya geldi. Sendikalar yaptıkları ortak açıklamada, yaşam maliyetinin altında bir rakamı değerlendirmeye almayacaklarını vurguladı. Sendikalar adına konuşan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir şekilde belirlenmesini istediklerinin altını çizdi. Irgat, "Türk-iş'in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam maliyetinin daha önce 2 bin 578 lira olduğunu ifade etmiştik. 2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla bu 2020 için geçerli olacağı için bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı, bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif etmedi" dedi. - ANKARA

Asgari Ücret, Türk İş, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sendikaların asgari ücret teklifi 2.578 lira
Son dakika: Erdoğan'dan asgari ücret görüşmeleriyle ilgili ilk açıklama: Jestimizi yaparız Erdoğan sinyali verdi! Faiz indirimleri devam edecek Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı

Son Dakika Haberleri
19:10 41 ressamdan ortak "Hitit" sergisi - Son Dakika
19:10 Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
19:10 Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısından Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili soruşturma kararı - Son Dakika
19:08 Afyonkarahisar kiralık evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
19:08 Muğla hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:13:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sendikalardan ortak asgari ücret açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]