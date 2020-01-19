Sendikalardan şubatta 40 bin ek öğretmen atanması talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sendikalardan şubatta 40 bin ek öğretmen atanması talebi - Son Dakika

Sendikalardan şubatta 40 bin ek öğretmen atanması talebi

6 saat önce

Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Bir-Sen öncülüğünde toplanan bir grup atama bekleyen öğretmen, şubat ayında atanacak öğretmen sayısına 40 bin kadro ilave edilmesini talep etti.

Sendikalardan şubatta 40 bin ek öğretmen atanması talebi, System.String[]

Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Bir-Sen öncülüğünde toplanan bir grup atama bekleyen öğretmen, şubat ayında atanacak öğretmen sayısına 40 bin kadro ilave edilmesini talep etti.

Türkiye'nin birçok ilinden gelerek Ulus'taki Atatürk heykeli önünde toplanan grup, Milli Eğitim Bakanlığınca şubat ayında atanacak öğretmen sayısına, yetersiz olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

İstiklal Marşı okuyan grup, taleplerini anlatan sloganlar attı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, burada yaptığı konuşmada, hükümet tarafından şubatta 20 bin öğretmen ataması yapılacağının açıklandığını ancak bu sayının yeterli olmadığını söyledi.

Öngörülen atama sayısına 40 bin kadronun ilave edilmesi gerektiğini belirten Geylan, yaptıkları araştırmaya göre 69 ilde 103 bin öğretmen açığının bulunduğunu savundu.

Geylan, "Bir yanda 100 bine yakın ücretli öğretmen çalıştırıyorsunuz, bir yanda 150 bine yakın öğretmen açığımız var. ir yanda 700 bine yaklaşmış atama bekleyen arkadaşımız varken 20 bin atamayı asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi de öğretmen atamalarında sayı artırılıncaya dek mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Açıklamaların ardından atama bekleyen müzik öğretmenleri kısa konser verdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:18 Kaynak: AA
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