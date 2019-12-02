Son Dakika Haberleri: Sendikaların genel başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret
Son Dakika Güncel Sendikaların genel başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika

Sendikaların genel başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret

6 saat önce

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Sendikaların genel başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret, System.String[]

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sendika başkanları Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye olarak uyum içinde çalışmayı prensip haline getirdiklerini belirten Büyükkılıç ise, sendika üyelerinin haklarını önemsediklerini vurguladı.

Mahmut Arslan ise Büyükkılıç ile hiçbir dönemde uyuşmazlık yaşamadıklarını kaydederek, "Sizinle uzun bir dönem çalışma gerçekleştirdik. Hiçbir dönemde uyuşmazlık yaşamadık. Sorunlarımızın çözümüne önce sizinle Melikgazi Belediyesinde başladık. Bizim için orası önemli bir güvenceydi. Büyükşehir Belediye Başkanı olunca daha da rahat çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy ve bu sendikaların yöneticileri ile şube başkanları katıldı.

Memduh Büyükkılıç, Mahmut Arslan, Sendika, Hak İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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