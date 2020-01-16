Sendikaların Kayseri Şube Başkanları Kayseri Şeker'de - Son Dakika

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların Kayseri Şube Başkanları Kayseri Şeker'e gelerek, Başkan Akay'ı ziyaret ettiler. Kayseri Şeker'in başarılı geçen pancar alım kampanyası ile ilgili de bilgiler alan sendika başkanları, Kayseri Şeker'in istihdama ve ekonomiye olan katkısından dolayı Başkan Akay'ı ve ekibini tebrik ettiler. Günün diğer ziyaretçileri ise Mahzeminli genç çiftçiler oldu. Çiftçiler, Kayseri Şeker'in ve Başkan Akay'ın genç çiftçilere verdiği önemden dolayı kendisine teşekkürlerini ilettiler.



Kayseri Şeker'de gerçekleşen ziyarete, Türk-İş Sendikası Kayseri İl Temsilcisi ve Koop-İş Sendikası Şube Başkanı İdris Güven, Şeker-İş Şube Başkanı İbrahim Dayı, Tes-İş Sendikası Şube Başkanı Hasan Aydın, Teksif Sendikası Şube Başkanı Metin Ateş, Yol-İş Sendikası 1 ve 2 No'lu Şube Başkanları Yaşar Ayerdem ve Atilla Özmel, Türk Haber-İş Sendikası Şube Başkanı Suat Esmer, Sağlık-İş Sendikası Şube Başkanları Mehmet Hareket ve Sinan Yıldız, Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Soner Salcanlıer, Güvenlik-İş Sendikası Şube Başkanı Ömer Ceylan, Harb-İş Sendikası Başkanı Özgür Özsoy ve Tarım-İş Sendikası Şube Başkanı Sinan Ergün Başkan Akay ile bir araya geldiler.



Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları Kazım Duygulu, İsmail Gedik ve Sırrı Doğanlı'nın da katıldığı ziyarette Başkan Hüseyin Akay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri'de çeşitli sektörlerde görev yapan çalışanların dileklerini dinlemek, şikayetlerini çözümlemek, işçi ve işveren arasındaki iş birliğini, çalışma azmini ve uyumunu sağlamak, işçilerin hak ve çıkarlarını korumak için sorumluluk üstlenmiş tüm sendika başkanlarının görevlerindeki öneme vurgu yaptı.



Günün diğer ziyaretçileri ise Mahzemin'in genç çiftçileri oldu. Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ne bağlı Mahzemin Mahallesi'nde pancar ekimi yapan genç çiftçiler, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ederek, genç çiftçilere olan desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.



Başkan Akay ise sürdürülebilir bir tarım hedefinde, genç çiftçilere destek olmanın kendileri adına çok önemli bir hedef olduğunu belirterek, ilerleyen dönemlerde hayata geçirmek için üzerinde çalıştıkları projeler neticesinde, genç çiftçilerin ve tüm bölge çiftçilerinin yararına önemli adımlar atacaklarını kaydetti. - KAYSERİ