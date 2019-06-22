Son Dakika Haberleri: Sendikalaşma oranı yüzde 67,65’e ulaştı
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Sendikalaşma oranı yüzde 67,65’e ulaştı

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "2002'de yüzde 47,94 olan sendikalaşma oranı, 2018'de yüzde 67,65'e ulaştı.

Sendikalaşma oranı yüzde 67,65’e ulaştı, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "2002'de yüzde 47,94 olan sendikalaşma oranı, 2018'de yüzde 67,65'e ulaştı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:58 
Selçuk, Ekonomi
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