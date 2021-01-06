Sendikalaşmaya kızan patron pandemi yasağına rağmen işçileri kapının önüne koydu - Son Dakika

Sendikalaşmaya kızan patron pandemi yasağına rağmen işçileri kapının önüne koydu

06.01.2021 20:46

Sendikalaşmaya kızan patron pandemi yasağına rağmen işçileri kapının önüne koydu Öz İplik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldız: "İşverenler zaten işçi almaktan değil, çıkartmaktan yana.

Sendikalaşmaya kızan patron pandemi yasağına rağmen işçileri kapının önüne koydu

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldız:

"İşverenler zaten işçi almaktan değil, çıkartmaktan yana. Bizim tek derdimiz arkadaşlarımızın işe alınmasıdır"

DENİZLİ - Uşak'ta faaliyet gösteren bir iplik firmasının, sendikaya üye olmalarına kızdığı dört çalışanını pandemi yasağına rağmen sudan sebepler göstererek işten çıkardığı iddia edildi.

Uşak'ta faaliyet gösteren iplik fabrikası çalışanları, yasaların kendilerine tanıdığı hakkı kullanarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yetki başvurusunda bulunan Öz İplik İş Sendikası'na üye oldu. Fabrikada örgütlenme sürecinde işten atılmalar, örgütlenme önündeki engel ve baskılara rağmen önemli bir mücadele sonucunda, Öz İplik İş fabrikada yasanın aradığı çoğunluğu sağlayarak yetkili sendika oldu. Fabrika yönetimi, yetkiye itiraz ederek Öz İplik İş Sendikası ile tüm diyalog kanallarını kapattı. Bu süreçte başlayan mahkeme de iplik fabrikası sendikalaşmayı engellemek için baskılar oluşturmaya devam etti.

Sendikaya üye olan 4 işçi işten çıkarıldı

Pandemi dönemi içerisinde işçi çıkarmanın yasak olmasına rağmen iplik fabrikası, 'yemekten 15 dakika geç dönme' ve 'çalışırken cep telefonu ile oynama' gibi basit bahaneler sunarak 4 kişiyi işten çıkardı. Öz İplik İş Sendikası işten çıkarılan dört işçinin tekrar işe alınması için firmanın Denizli'deki merkezi önünde "Atılan Üyelerimizi İşe Geri Almaya Davet Ediyoruz" yazılı pankart açtı. Pandemi döneminde uygulamaya geçen işten çıkarma yasağını ihlal eden işveren, işten çıkardığı işçileri tekrar işe almasını isteyen Öz İplik İş Sendikası yöneticilerinden şikayetçi oldu. Sendika yetkilileri, jandarma karakoluna giderek şikayet hakkında ifade verdi.

"Mobbingler uygulandı, sendikayı istemediğinize dair evraklar imzalatıldı"

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldız, 4 işçinin işten çıkarılmasının ve sendika yöneticileri hakkında yapılan şikayetin ardından Denizli'ye gelerek açıklamalarda bulundu. Başkan Yardımcısı Yıldız, "Öz İplik İş Sendikası olarak 12 Ağustos 2020 tarihinde Kaynak İplik Uşak fabrikasında bir üyelik süreci başlattık. Bu süreç 2 ay gibi kısa sürede sonuçlandı ve yetkiye başvurduk. Tabi bu zaman zarfında bizim içeride çalışan işçilere baskılar yapıldı. Mobbingler uygulandı, sendikayı istemediğinize dair evraklar imzalatıldı zorla, kimi arkadaşların bölümleri değiştirildi. Bölümü değiştirilmek istemeyen arkadaşların işten çıkarttılar. Bu pandemi koşullarında bu zor süreçte işten çıkma yasağının olduğu bu dönemde şu ana kadar bu fabrikada 4 tane arkadaşımız işinden oldu. Sebep gerekçe hiç bir şey yok. Sadece yemekten 2 dakika geç geldi, yok telefonla oynadı gibi bahaneler üretilerek 3-5 tane yalancı şahit bulunarak arkadaşların işine son verildi. Çalışma Bakanlığına yetkiye başvurduk. Fakat işveren, bizim itirazımıza, bizim yetki başvurumuza itiraz etti. İtirazı gerekçe göstererekse burası Uşak il sınırı fakat bizim genel merkezimiz Denizli'de olduğu için gidip Denizli'de itiraz etti" ifadelerini kullandı.

"Bizden şikayetçi oldular ve bizi karakola götürdüler"

İşçilerin hakkını korumak için mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Başkan Yardımcısı Yıldız, "Bizde çıkartılan arkadaşların geri işe alınması ile alakalı işveren vekillerine bununla alakalı telefonla, gerek mail ortamında bunların işe alınması ile alakalı bildiride bulunduk. Ama hiçbir şekilde cevap alamadık. Akabinde bizim görüşmelerimiz neticesinde bizim genel merkezimiz Denizli'de olduğunu, Denizli'den talimat geldiğini duyduktan sonra işten çıkartılan arkadaşlarla beraber burada Denizli'de ki merkez fabrikasının önüne geldik. Bizim bu süreçte arkadaşların işten neden çıkartıldığı ve de işe geri alınmaları ile alakalıydı. Fakat bizim bugün karşılaştığımız bir diğer konuda bizim fabrikanın önüne gelmiş açmış olduğumuz pankartla alakalı bizden şikayetçi oldular ve bizi karakola götürdüler. Bizim 10 arkadaşımız bende dahil, savunmamız alındı. Bizim burada talebimiz arkadaşlarımızın bir an önce işe geri dönmeleri. 13 yıllık, 15 yıllık kıdeme sahip arkadaşlar, bir kuruş tazminat verilmeden bu pandemi koşullarında işten çıkarıldı. Yasak olmasına rağmen bu arkadaşların işinden olmasına anlam veremiyoruz. Hava şartları ağır, kış ayındayız.Bu arkadaşlar nereden iş bulacaklar. İşverenler zaten işçi almaktan değil, çıkartmaktan yana. Bizim tek derdimiz arkadaşlarımızın işe alınmasıdır" dedi.

"Hakkımızı aramak için buraya geldik, davalı olduk"

İşten çıkarılan işçilerden Süleyman Kırca da, "Sendikal faaliyetler gösterimde, yemekten geç geldiğimden ve kullanmaktan tutanak tutuldu. Bunun üzerine işten çıkarıldım. Pandemi döneminde işten çıkarılma yasağı olduğu halde bizi işten çıkardılar. Zaten bir salgın var herkes zor durumda. İş bulmak ayrı dert ve bunun üzerine bizi işten çıkarttılar. Hakkımızı aramak için Denizli merkez fabrikasına geldiğimizde burada bizi kışkırttılar. Bizden şikayetçi oldular ve hakkımızı aramak için buraya geldik, davalı olduk" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı halde pandemi döneminde işçi çıkarmak yasak"

Öz İplik İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Adem Güzelkaya ise, şöyle konuştu:

"Örgütlenmeye başlarken başında ben vardım. Örgütlenme süresinde müthiş baskılar gördük. İşçi arkadaşlar içeride yemek yerken, yemek saatlerinde her türlü şikayetlerde bulundular. Takibe aldıkları işçi arkadaşlarımızı işten çıkması için türlü türlü oyun oynadılar. Daha sonra istifa etmeleri halinde performans adı altında prim vereceklerini söylediler. İstifa etmeleri içinde ekran görüntüsü istediler. E Devlet insanın kendi özelindedir ve anayasanın hakkıdır. Burada türlü türlü oyunlar ve buraya geldiğimizde arkadaşlarımızı geri almaları için kendileriyle görüşme yaptık ama olmadı. Bizi jandarmaya şikayet ettiler ama yine de biz buradayız. Pandemi sürecinde işçi çıkarmak yasak. Kış günü insanların çocukları ne yapacaklar? Onlarında kendilerine gelir düzeyi düştüğü zaman ister istemez sıkıntı yaşayacak. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı halde pandemi döneminde işçi çıkarmak yasak.

Sendikalaşmaya kızan patron pandemi yasağına rağmen işçileri kapının önüne koydu
Sendikalaşmaya kızan patron pandemi yasağına rağmen işçileri kapının önüne koydu
Sendikalaşmaya kızan patron pandemi yasağına rağmen işçileri kapının önüne koydu
Sendikalaşmaya kızan patron pandemi yasağına rağmen işçileri kapının önüne koydu

İbrahim Yıldız, Sendika, Denizli, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sendikalaşmaya kızan patron pandemi yasağına rağmen işçileri kapının önüne koydu - Son Dakika Ekonomi


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