Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler eylem yaptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan işçiler için için Medya-İş Sendikası eylem ve basın açıklaması düzenledi.

Türkgücü Mahallesi'nde faaliyet gösteren gıda ambalaj fabrikasında çalışırken, sendika üyeliği gerekçe gösterilerek çıkartılan 5 işçi için fabrika önünde sendika yöneticileri tarafından eylem yapıldı.

Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, hukuki haklarını kullandıkları için, işçilerin işlerinden ve ekmeklerinden olduğunu söyledi.

İşten çıkartılan işçilerin ve diğer bütün işçilerin yasal haklarını arasında sendikaya üye olmanın da bulunduğunu ifade eden Ballı, kanunlar çerçevesinde bu mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

Ballı, 5 işçinin sendikaya üye oldukları için işlerinden çıkarıldığını, 20'den fazla işçinin de tehdit edilerek e-devlet sistemi üzerinden sendikadan istifa ettirildiğini ileri sürdü.

Aynı işletmede geçen yıllarda da benzer durumların olduğunu belirten Ballı, şunları kaydetti:

"Bütün hukuksuzluklara karşı direnmeye geldik. Bütün yasal girişimlerimizi yerine getirdik ve bunun takipçisi olmaya geldik. 2018 yılında da geldik buraya. O zaman da aynı zorbalıkla yine karşılaşmıştık. 2018 yılında da 3 arkadaşımızı işten çıkartmışlardı, bugün bu arkadaşlarımızın sayısı yükseldi. Bu sayının yükselmesinin sebebi de bu iş yerinde varlığımızı daha fazla hissettirmemizdi. 4 yılda büyüdüğümüz gibi 40 yıl daha da sürse daha da büyüyerek daha da güçlenerek bu iş yerinde yetkili sendika olacağız. Burada sendika bayrağımızı açarak, mutlu yarınlara ulaşacağız."

Açıklamanın ardından Ballı, işçiler ve sendika görevlileri fabrika önünde halay çekti.