Şendoğan Tezyüksel son yolculuğuna uğurlandı
1 saat önce
Vefat eden Gebzespor'un eski başkanı Şendoğan Tezyüksel, toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:42 Kaynak: AA
Vefat eden Gebzespor
'un eski başkanı Şendoğan Tezyüksel, toprağa verildi.
Çoban Mustafa Paşa
Cami'nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan
, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz
, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, iş adamları, STK temsilcileriyle çok sayıda Gebzespor'lu isim katıldı.
73 yaşında hayatını kaybeden Tezyüksel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.
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