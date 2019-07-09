Son Dakika Haberleri: Şendoğan Tezyüksel son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Spor Haber

Şendoğan Tezyüksel son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Vefat eden Gebzespor'un eski başkanı Şendoğan Tezyüksel, toprağa verildi.

Şendoğan Tezyüksel son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Vefat eden Gebzespor'un eski başkanı Şendoğan Tezyüksel, toprağa verildi.
Çoban Mustafa Paşa Cami'nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, iş adamları, STK temsilcileriyle çok sayıda Gebzespor'lu isim katıldı.
73 yaşında hayatını kaybeden Tezyüksel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:42 Kaynak: AA
Gebzespor, Gebze, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Mor, Galatasaray için İstanbul'a geldi Fenerbahçe'de yeni transferler idmana katıldı Fenerbahçe'de kombine sayısı 25 bine yaklaştı Trabzonspor Arjantinli Gaston Campi ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:20:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şendoğan Tezyüksel son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]