Son Dakika Haberleri: Senede Bir Defa" Sergisi

Senede Bir Defa" Sergisi

1 saat önce

"Hal-Beden-Zihin" temalı "Senede Bir Defa/Once per Annum" uluslararası sergisi, 29 Aralık'ta İstanbul Taksim Maksem Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Senede Bir Defa
"Hal-Beden-Zihin" temalı "Senede Bir Defa/Once per Annum" uluslararası sergisi, 29 Aralık'ta İstanbul Taksim Maksem Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) iş birliğiyle gerçekleştirilecek sergide, 12 ülkeden, 37 kadın sanatçıya ait fotoğraf, resim, enstalasyon gibi farklı disiplinlerden 95 eser yer alacak.

Sergide eserleri bulunan sanatçılar İngiltere, Kanada, Avusturya, Rusya, ABD, Güney Kore, Avustralya, Suudi Arabistan, Malezya, Slovenya, ve İran'dan katılım sağlıyor.

Sanatsal üretim faaliyetine imkan sağlamak ile kadının toplumdaki yeri ve sorunlarına özgün bir bakış kazandırmanın amaçlandığı serginin açılış törenine, sanatçıların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da katılması bekleniyor.

Açılış töreninin ardından The Marmara Otel'de yapılacak söyleşide sanatçılardan Mehwish Iqbal, Soraya Syed, Chun Hua Catherine Dong, Sharina Shahrin, Xin-Xin ve Sanglim Han katılımcılarla bir araya gelecek.

Sergi kapsamında ayrıca 5 Ocak'ta Hülya Yazıcı, Aleksandra Farazin, Tülay Gökçimen, Belkıs Bayrak ve Ayşe Kayacı'nın konuşmacı olarak katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek.

Serginin son etkinliği olarak ise 12 Ocak'ta "Kadının Sanat Dünyasındaki Yeri" başlıklı iki oturumlu bir panel yapılacak.

Birinci oturumda Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yaylagül Ceran Karataş, sosyolog Nurhayat Kızılkan, düşünür İsmail Doğu ve İTÜ Öğretim Üyesi Hülya Küpçüoğlu konuşmacı olarak yer alacak.

İkinci oturumun konuşmacıları ise İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşe Taşkent, sanat tarihçisi İzzet Umut Çelik ve minyatür sanatçısı Dilek Deveci olacak.

Sergi hakkında

Kolektif duyguyla ortaya çıkan uluslararası interaktif bir sergi olan "Hal-Beden-Zihin" temalı "Senede Bir Defa/Once per Annum" sergisi, kadına yönelik algıyı yeniden sorgulama ve sorgulatmayı hedefliyor.

Her yıl farklı bir temayla tekrarlanması planlanan sergi, video, fotoğraf, resim, müzik, enstalasyon gibi disiplinlerarası üretimleri kapsıyor.

Küratörlüğünü, KADEM Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Hülya Yazıcı'nın üstlendiği sergi, 30 Ocak 2019'a kadar ziyarete açık olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:20 Kaynak: AA

Taksim, Aralık, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü

Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden, Kurallara Uymayınca Kiliseden Kovuldu Yeni Yılda Emekliyi 541 TL Zam Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:59:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Senede Bir Defa" Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]