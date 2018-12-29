Son Dakika Haberleri: Senede Bir Defa" Sergisi Açıldı

Senede Bir Defa" Sergisi Açıldı

1 saat önce

"Hal-Beden-Zihin" temalı "Senede Bir Defa/Once per Annum" uluslararası sergisi, İstanbul Taksim Maksem Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Senede Bir Defa
"Hal-Beden-Zihin" temalı "Senede Bir Defa/Once per Annum" uluslararası sergisi, İstanbul Taksim Maksem Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Soprano Gizem Keklikçi'ye çelloda Dilek Zertunç'un eşlik ettiği dinletiyle açılışı yapılan sergide 12 ülkeden, 30'dan fazla kadın sanatçıya ait fotoğraf, resim, enstalasyon gibi farklı disiplinlerden eserler yer aldı.

Sanatsal üretim faaliyetine imkan sağlamak ile kadının toplumdaki yeri ve sorunlarına özgün bir bakış kazandırmanın amaçlandığı sergiye ilişkin Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve serginin küratörü Hülya Yazıcı AA muhabirine açıklama yaptı.

Yazıcı, sergiyi yapmaya karar verdiğinde tamamen bağımsız bir inisiyatif olarak düşündüğünü ve dünyanın her yerinden kadın sanatçıları bir tema etrafında çalışmaya ikna ettiğini söyledi.

Çeşitli alanlarda kadınların yaşadıkları sorunları sanat diliyle anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Yazıcı, "Disiplinler arası bu sergide sanatçılar hangi teknikle çalışıyorsa işini o şekilde kurguluyor." dedi.

Sergide resim, enstalasyon, video-art ve fotoğraf gibi pek çok tekniğin yer aldığını belirten Yazıcı, "Her sanatçı kendi içinde önem verdiği konuyu burada göstermeye çalışıyor onun için farklı farklı konular işleniyor." şeklinde konuştu.

Serginin küratörü Yazıcı, insana cinsiyetçi bir ayrıştırmadan ziyade bütünüyle eşitlikçi bir yaklaşımla baktıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sanat arayışı bir hakikat ve gerçek arayışıdır. Sanat yeryüzünde kullanılan en eski ve en zengin dildir. Sanatçılar ürettikleriyle, birbirleriyle en etkili iletişimi kurabilirler. Bu ortak dil, insanlık ailesi olarak bizi birbirimize yaklaştıran en önemli araçtır."

Sürdürülebilir bir güncel sanat sergisi olarak planlanan proje kapsamında gerçekleştirilecek söyleşilerde, eserleri sergilenen sanatçılar, katılımcılarla bir araya gelecek.

Sergi kapsamında ayrıca 5 Ocak'ta Hülya Yazıcı, Aleksandra Farazin, Tülay Gökçimen, Belkıs Bayrak ve Ayşe Kayacı'nın konuşmacı olarak katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek.

Serginin son etkinliği olarak ise 12 Ocak'ta "Kadının Sanat Dünyasındaki Yeri" başlıklı iki oturumlu bir panel yapılacak.

Sergi, 30 Ocak 2019'a kadar ziyarete açık olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:17 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı

AK Parti Belediye Başkan Adayı, Aday Tanıtım Toplantısı Sırasında Baygınlık Geçirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Adaylarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 20:46:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Senede Bir Defa" Sergisi Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]