Senegal, ABD'den Sahel bölgesinin güvenliği için destek istedi - Son Dakika
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Senegal, ABD'den Sahel bölgesinin güvenliği için destek istedi

7 saat önce

Senegal Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Sahel bölgesinin güvenliğini sağlamak için askeri mühimmat, eğitim ve lojistik talebinde bulundu.

Senegal, ABD'den Sahel bölgesinin güvenliği için destek istedi, System.String[]

Senegal Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Sahel bölgesinin güvenliğini sağlamak için askeri mühimmat, eğitim ve lojistik talebinde bulundu.

Pompeo, bakan olarak ilk resmi Batı Afrika ziyareti kapsamında bulunduğu Senegal'de, Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edilmesinin ardından mevkidaşı Ba ile görüştü.

Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Senegal Dışişleri Bakan Ba, Cumhurbaşkanı Sall'in önerdiği gibi, Sahel'deki güvenlik sorunu konusunda bölge ülkelerinin inisiyatif alması gerektiğini söyledi.

Ba, terörle mücadelede ABD'nin askeri mühimmat, eğitim ve lojistik desteğine ihtiyaçları bulunduğuna işaret etti.

"Herkese uyan bir çözüm bulacağız"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da ABD şirketlerinin ülkede yol, sağlık, elektrik, altyapı ve enerji alanında üstlendiği 5 projeyi kutlamak için bu ziyareti yaptığını dile getirdi.

ABD Savunma Bakanlığının Batı Afrika'da bulunan 1400 askerini çekme niyetine dair bölgedeki güvenlik problemlerinin farkında olduğunu ve konuyu değerlendirdiklerini aktaran Pompeo, "Değerlendirmemiz bittiğinde, sadece Senegal ile değil, bölgedeki tüm ülkelerle bunu niye ve nasıl yaptığını konuşacağız ve herkese uyan bir çözüm bulacağız." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Senegal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:00 Kaynak: AA
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