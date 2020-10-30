Senegal açıklarında mülteci teknesi battı: 140 ölü - Son Dakika

Senegal açıklarında mülteci teknesi battı: 140 ölü

30.10.2020 14:07
Senegal açıklarında mülteci teknesi battı: 140 ölü, System.String[]

Senegal açıklarında mültecileri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 140 kişi hayatını kaybetti.

Senegal açıklarında mültecileri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 140 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü, yaşanan olayın 2020 yılında kaydedilen en büyük tekne kazası olduğunu açıkladı.

Senegal açıklarında batan tekne nedeniyle 140 göçmen hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü, dün yaptığı açıklamada yaşanan olayın 2020 yılında kaydedilen en büyük tekne kazası olduğunu ifade etti. Uluslararası Göç Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre, İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitmek üzere yola çıkan tekne, Senegal'deki bir sahil kasabası olan Mbour'dan ayrıldıktan birkaç saat sonra alev aldı ve alabora oldu. Senegalli denizciler ve yakınlarda bulunan balıkçılar gemide bulunan yaklaşık 200 kişiden 59'unu kurtarmayı başardı.

BM Göç Ajansı Senegal Misyon Şefi Bakary Doumbia, hükümetlere ve uluslararası toplumun diğer üyelerine dayanışma çağrısında bulunarak, "Gençlerin çaresizliğinden faydalanan kaçakçıları ve kurdukları ağı yok etmek için birlikte hareket etmeliyiz" dedi. Senegal Hükümeti ve Uluslararası Göç Örgütü, olaydan kurtulanların ihtiyaçlarını ve gerekli acil yardım sağlamak için harekete geçti.

Uluslararası Göç Örgütü'nün açıklamalarına göre, Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na giden göçmen teknelerinin sayısı bu yıl 4 kattan fazla artarak 11 bine yükseldi. BM Göç Ajansı, yalnızca Eylül ayında toplamda 663 göçmen taşıyan 14 teknenin dörtte birinden fazlasının battığını ifade etti.

(İHA)

Senegal açıklarında mülteci teknesi battı: 140 ölü

Uluslararası Göç Örgütü, Kanarya Adaları, Senegal, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Senegal açıklarında mülteci teknesi battı: 140 ölü - Son Dakika

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