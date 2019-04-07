Son Dakika Haberleri: Senegal Başbakanlığı Kaldırmaya Hazırlanıyor

Senegal Başbakanlığı Kaldırmaya Hazırlanıyor

1 saat önce

Senegal'de ikinci dönem görevine başlayan Cumhurbaşkanı Macky Sall, başbakanlık makamını kaldırmaya hazırlanıyor.

Senegal Başbakanlığı Kaldırmaya Hazırlanıyor, System.String[]
Senegal'de ikinci dönem görevine başlayan Cumhurbaşkanı Macky Sall, başbakanlık makamını kaldırmaya hazırlanıyor.

Cuma günü istifa eden hükümetin Başbakanı Başbakan Muhammed Boun Abdalah Dionne, 2 Nisan'da yemin ederek ikinci dönem görevine başlayan Cumhurbaşkanı Sall ile baş başa yaptığı görüşmede, Sall'in kendisinden yeni hükümetin oluşturulmasının ardından yönetim sisteminde reform için hazırlıklara başlamasını istediğini söyledi.

İstifasının ardından Devlet Bakanı ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri olarak atanan Dionne, parlamentoya başbakanlığın kaldırılmasına da içeren reform paketi sunacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Sall'in önerdiği sistemin ayrıntıları henüz netleşmedi.

Senegal, 1963-1970 yıllarında eski Cumhurbaşkanı Leopold Senghor yönetiminde, 1983-1991 yıllarında da eski Cumhurbaşkanı Abdou Diouf döneminde başbakanlık makamı olmadan yönetilmişti.

Şubat ayındaki seçimlerde oyların yüzde 58,26'sını alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Macky Sall'in görev süresi 2024'te sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:00 Kaynak: AA

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