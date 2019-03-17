Son Dakika Haberleri: Senegal Basını Türk Heyetinin Yeni Zelanda'ya Gitmesini Takdirle Karşıladı

Senegal Basını Türk Heyetinin Yeni Zelanda'ya Gitmesini Takdirle Karşıladı

20 dakika önce

Senegal basını, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepkisine geniş yer vererek, Türk heyetinin Yeni Zelanda'ya gitmesini, "duyarlı hareket" başlığıyla haberleştirdi.

Senegal Basını Türk Heyetinin Yeni Zelanda'ya Gitmesini Takdirle Karşıladı, System.String[]
Senegal basını, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepkisine geniş yer vererek, Türk heyetinin Yeni Zelanda'ya gitmesini, "duyarlı hareket" başlığıyla haberleştirdi.

Senenews, Sene360, TeleSenegal, Sunubuzz, Sanslimit.sn adlı internet sitelerindeki haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece saldırıyı kınamakla kalmadığı, Türk heyetini Türkiye'nin başsağlığı dileklerini iletmeleri için Yeni Zelanda'ya gönderdiği belirtildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve onlara eşlik eden heyetin Christchurch'e varmalarının ardından Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile görüştüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırılara sert tepkisinin Senegal basınındaki paylaşımı da halk tarafından destek görmüştü.

Senegalliler, sosyal medyada konuyla ilgili yapılan haber paylaşımına "Türkiye'nin Cumhurbaşkanının dünyada Müslümanları savunan tek lider olduğunu düşünüyorum, Allah onu korusun", "Ben Hristiyanım ama kesinlikle haklı, iki yüzlü liderlere sadece o karşı duruyor, onu selamlıyorum", "Erdoğan, (Cemal) Kaşıkçı olayında dahi Suudi Arabistan kralının yüzüne gerçekleri haykırdı", "Erdoğan Batı'nın iki yüzlülüğünü her yerde söylüyor", "Bu büyük beyefendiye saygı gösterin. Eğer bütün Müslüman liderler Erdoğan gibi olsaydı İslam bugün daha farklı konumda olurdu" şeklinde yorumlar yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:43 Kaynak: AA

Türkiye, Senegal, Yeni Zelanda, Güncel
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