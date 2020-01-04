Senegal Cumhurbaşkanı elinde süpürgesiyle sokak temizledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Senegal Cumhurbaşkanı elinde süpürgesiyle sokak temizledi - Son Dakika Dünya

Senegal Cumhurbaşkanı elinde süpürgesiyle sokak temizledi

6 saat önce

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Temiz Senegal" kampanyası çerçevesinde ülkede her ayın ilk cumartesi yapılacak temizlik faaliyetine katılarak halkla sokakları temizledi.

Senegal Cumhurbaşkanı elinde süpürgesiyle sokak temizledi, System.String[]

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Temiz Senegal" kampanyası çerçevesinde ülkede her ayın ilk cumartesi yapılacak temizlik faaliyetine katılarak halkla sokakları temizledi.


Başkent Dakar'ın Mermoz semtinde gönüllü temizlik ekibiyle bir araya gelen Sall, eline aldığı süpürgeyle sokakları temizledi. Dakar Belediye Başkanı Soham Wardini ile Konut, Lojman ve Kamu Hijyeni Bakanı Abdou Karim Fofana da Cumhurbaşkanı Sall'a eşlik etti. Cumhurbaşkanı Sall, daha sonra başkentin diğer semtlerini gezerek temizlik çalışmalarını inceledi. Burada gazetecilere konuşan Sall, "Tüm Senegal yaşam alanlarını korunmayı günlük alışkanlık haline getirinceye kadar kampanya devlet eliyle yürütülecek." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı, Senegal, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:58 
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