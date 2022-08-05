Senegal'de düzenlenen genel seçimde iktidar partisi çoğunluğunu kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Senegal'de düzenlenen genel seçimde iktidar partisi çoğunluğunu kaybetti

05.08.2022 01:46
Senegal'de düzenlenen genel seçimde iktidar partisi çoğunluğunu kaybetti

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in iktidar koalisyonu Cumhuriyet İttifakı (APR), ülkede 31 Temmuz'daki genel seçimlere göre Ulusal Mecliste salt çoğunluğu yitirdi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in iktidar koalisyonu Cumhuriyet İttifakı (APR), ülkede 31 Temmuz'daki genel seçimlere göre Ulusal Mecliste salt çoğunluğu yitirdi.

Ulusal Oy Sayım Komisyonu Başkanı Aly Ba, yaptığı açıklamada, APR'in meclisteki 165 sandalyeden 82'sini kazandığını duyurdu.

Ousmane Sonko'nun liderlik ettiği ana muhalefet partisi Yewwi Askan Wi'nin (Halkı özgürleştirin) 56 sandalye kazandığını kaydeden Ba, müttefiki Wallu Senegal'in ise 24 sandalye aldığını söyledi.

Ba, geri kalan 3 sandalyenin küçük koalisyona gittiğini ifade etti.

Partiler, nihai sonuçları gelecek hafta sonuna kadar açıklayacak olan Anayasa Konseyine başvurabilecek.

Ülkede 31 Temmuz'da düzenlenen genel seçimlerde, iktidar koalisyonu APR ve muhalefetteki Yewwi Askan Wi, seçimleri kazandıklarını iddia etmişti.

Milletvekili seçiminin, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi test niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Senegal'de 1960'taki bağımsızlığından bu yana ilk kez iktidar partisinin grubu Parlamentodaki mutlak çoğunluğunu kaybetti. İktidar partisi, ülkede 2017'de düzenlenen genel seçimlerde 125 sandalye kazanmıştı.

YORUMLAR
500
Senegal muhalefet lideri, destekçilerinden oylarını savunmalarını istedi Senegal muhalefet lideri, destekçilerinden oylarını savunmalarını istedi Altında yükseliş sürüyor! Gram altın 1.024 liradan alıcı buluyor Altında yükseliş sürüyor! Gram altın 1.024 liradan alıcı buluyor
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal'de düzenlenen genel seçimde iktidar partisi çoğunluğunu kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:25 Tecrübeli hakem Jorge Jesus'tan Slovacko karşılaşmasının hakemine tepki: Gölü neden vermedi anlamadım
23:46 KPSS hakkında yeni bir skandal iddiası daha: Türkçe sorularında şifreleme yapılarak cevaplar gizlenmiş
23:40 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, Breidablik'i 3-1 mağlup etti!
23:39 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ 6'lı masaya mesaj verdi: Mansur Yavaş aday gösterilmezse ben olurum
23:22 Oğlu intihar girişiminde bulunan babadan kan donduran tepki: "Atla geber" diye bağırıp, polisten silah istedi
23:18 Cüneyt Çakır aktif hakemlik kariyerine son verdi!
23:01 Konyaspor, Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı! Rövanş maçı Konya'da yapılacak
22:55 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KPSS geçerlilik süresi hakkında açıklama yaptı: Son 2 yılın sonuçlarını kapsayacak
22:27 Taraftarların çağrısı karşılık buldu! Süper Lig'in sosyal medya hesabı resmen açıldı
21:54 Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 01:46:30. #1.13#
SON DAKİKA: Senegal'de düzenlenen genel seçimde iktidar partisi çoğunluğunu kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement