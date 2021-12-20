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Senegal Cumhurbaşkanı Sall, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni değerlendirdi - Son Dakika

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni değerlendirdi

20.12.2021 12:22

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye'nin Afrika ile kurduğu ilişkinin karşılıklı saygıya dayanmasının Afrika ülkeleri için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye'nin Afrika ile kurduğu ilişkinin karşılıklı saygıya dayanmasının Afrika ülkeleri için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Sall, İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Zirvenin oldukça verimli geçtiğini belirten Sall, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da 2014'te düzenlenen 2. Türkiye-Afrika Zirvesinde mutabık kalınan konularda ciddi ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Sall, "Zirve tüm katılımcı ülkeler açısından çok güzel geçti. Tüm Afrikalı liderler oldukça memnun kaldı. Bugün Türkiye ile Afrika arasında eşit temellere ve kazan-kazan ilkesine dayanan, oldukça etkili bir ortaklık var ama en önemlisi Türkiye, Afrika ile kurduğu ilişkide karşılıklı saygıya çok önem veriyor. Bu da Afrika ülkeleri için oldukça mühim bir konu." dedi.

"Afrika'nın altyapı ihtiyacı için Türkiye gibi partnerlere ihtiyaç var"

Senegal ile Türkiye arasındaki iş birliğini "oldukça samimi ve verimli" olarak nitelendiren Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de kişisel dostluk ilişkisinin bulunduğunu kaydetti.

Sall, bu samimi ikili ilişkiler sayesinde Dakar'da Türk şirketlere ait birçok büyük proje olduğuna dikkati çekerek, özellikle Dakar yakınlarında kurulan Diamniadio yeni şehir projesinde Türk şirketlerin oldukça önemli bir rol oynadığına vurgu yaptı.

Senegal'de mühendislik, tedarik ve inşaat haricinde Türk özel sektöründen de yatırımları görmeye başladıklarını vurgulayan Sall, şöyle devam etti:

"Afrika, geleneksel partnerlerinin yanı sıra Çin, Türkiye gibi yeni ortaklarla da iş birlikleri yapıyor. 30 milyon kilometrekarelik, 1,3 milyar kişinin yaşadığı çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu kalabalık nüfus altyapı hizmetlerine ihtiyaç duyuyor ama bu ihtiyacı kamu yardımlarıyla karşılayamazsınız. Bunları gerçekleştirmek için Türkiye gibi partnerlere ihtiyaç var. Türkiye'nin Afrika ile arası zaten çok iyi. Neredeyse bütün Afrika başkentlerine uçan bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları var, kıtada yatırımları olan birçok Türk şirket faaliyet gösteriyor. Bunun yanı sıra elbette başka partnerler de kıtada. Afrika bir rekabet merkezi."

"Türkiye'de Senegalli şirketler için fırsat çok"

Cumhurbaşkanı Sall, 2022 Şubat'ta Afrika Birliği Dönem Başkanlığının Senegal'e geçmesinin Türkiye ile ilişkilere nasıl yansıyacağı yönündeki soruya, "Afrika Birliği dönem başkanlığımda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile zaten iyi olan ilişkilerimizi hem Afrika'nın hem Türkiye'nin çıkarına olacak şekilde daha da güçlendirmeye çabalayacağım." yanıtını verdi.

Türkiye'den Senegal'e yatırımların yanı sıra Senegal'den Türkiye'ye de yatırım yapılabileceğine işaret eden Sall, "Türkiye'de Senegalli girişimciler ve şirketler için birçok fırsat var. Genelde Türkiye mal veya özellikle sağlık alanında hizmet almak için tercih ediliyor. Senegal özel sektörü Türk muhataplarıyla ortaklaşa birçok projeye imza atabilir. Biz devletler olarak, her 2 ülkenin özel sektörüne her 2 ülkenin de yararına olacak şekilde çalışmasına olanak tanıyacak çerçeveyi belirliyoruz. Gerisi zamanla ve güven ilişkisiyle gelişiyor." şeklinde konuştu.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni değerlendirdi
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni değerlendirdi
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni değerlendirdi
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni değerlendirdi

cumhurbaşkanı, Türkiye, Senegal, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal Cumhurbaşkanı Sall, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Senegal Cumhurbaşkanı Sall, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni değerlendirdi - Son Dakika
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