Senegal Cumhurbaşkanı Sall: "Afrika'daki terör sorunu tüm dünyayı ilgilendiriyor" - Son Dakika
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Senegal Cumhurbaşkanı Sall: "Afrika'daki terör sorunu tüm dünyayı ilgilendiriyor"

02.05.2022 03:08
Senegal Cumhurbaşkanı Sall: "Afrika'daki terör sorunu tüm dünyayı ilgilendiriyor"

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sahel'deki terör sorununun tüm dünyayı etkilediğini ve küresel bir yanıt gerektirdiğini söyledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sahel'deki terör sorununun tüm dünyayı etkilediğini ve küresel bir yanıt gerektirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Sall, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Senegal Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Sall, Senegal'in BM ile kurduğu yakın diyalogdan övgüyle bahsederek, BM'nin birçok kurumunun Dakar'da ofisi olduğunu anımsattı.

Guterres ile başta Sahel olmak üzere Afrika'daki siyasi ve ekonomik gelişmeleri ele aldıklarını belirten Sall, özellikle Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) bölgesinde artan terör saldırıları ve askeri darbeleri görüştüklerini kaydetti.

Sall, "Afrika'da terör sorunu sadece Afrika'yı değil uluslararası toplumu ve kurumları da ilgilendiriyor. Dolayısıyla terörle, ancak küresel çapta mücadele edilirse başarı sağlanır." dedi.

Guterres ve Sall, basın toplantısından önce Dakar'a 30 kilometre mesafedeki Diamniadio kentinde yapımı devam eden BM'nin Batı Afrika Bölge Ofisi ve yine inşası devam eden Pasteur Enstitüsünün aşı üretim fabrikasını gezdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal Cumhurbaşkanı Sall: 'Afrika'daki terör sorunu tüm dünyayı ilgilendiriyor' - Son Dakika


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