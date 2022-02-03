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Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Afrika Uluslar Kupası'nda final sevincini halkla yaşadı - Son Dakika

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Afrika Uluslar Kupası'nda final sevincini halkla yaşadı

03.02.2022 16:36
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Afrika Uluslar Kupası'nda final sevincini halkla yaşadı

Senegal Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'nda Burkina Faso'yu 3-1 yenerek finale yükselmesi sonrası başkent Dakar'da düzenlenen sevinç gösterilerine Cumhurbaşkanı Macky Sall de katıldı.

Senegal Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'nda Burkina Faso'yu 3-1 yenerek finale yükselmesi sonrası başkent Dakar'da düzenlenen sevinç gösterilerine Cumhurbaşkanı Macky Sall de katıldı.

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Sall'in, Senegal'in finale kalmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan taraftarların arasına karıştığı görüldü.

Sall, yoğun kalabalığa rağmen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın dışına çıkarak tezahüratta bulunan futbolseverlerle tokalaştı.

Senegal Milli Takımı'nı Afrika Uluslar Kupası başlamadan önce Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul eden Sall, takımdan kupayı eve getirmelerini istemişti.

Turnuvada bugün ev sahibi Kamerun ile Mısır, ikinci yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Şampiyon, 6 Şubat'ta oynanacak final maçıyla belli olacak???????.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Afrika Uluslar Kupası'nda final sevincini halkla yaşadı - Son Dakika


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